22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

11 Eylül günü sabah saat 05.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesindeki evde çıkan yangında İsmail Atakan ve oğlu Barkın Atakan yaralandı. Yoğun duman altında kalan ve vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İsmail Atakan, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Seka Kağıt Fabrikası’ndan emekli olduktan sonra İzmit’te bir kebapçı dükkanının işletmeciliğini yaptığı öğrenilen İsmail Atakan’ın cenazesi yarın Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.