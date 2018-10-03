DHA/ Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
3 Ekim 2018 20:22
Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda gözaltı
Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
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