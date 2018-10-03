Ensar ve MEB hukuk dinleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasındaki protokol sona ermesine karşın Ensar Vakfı Kartal Anadolu Lisesi'nde aşure dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihinde “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” isimli bir protokol imzalanmıştı.

Ensar Vakfı’na, “Örgün ve yaygın eğitime dahil olan tüm öğrencilere, kursiyerlere, eğiticilere ve öğretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler ile ilgili seminerler düzenlemek; proje çalışmaları, yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenleme yetkisi verilmekte, bu etkinliklerin kurumlarda ya da kurum dışı vakfın belirleyeceği mekan ve yerlerde, vakfın belirleyeceği materyallerle ve vakıf personeli olan eğiticiler eliyle yapılmasına olanak sağlanıyordu.

Danıştay 8. Dairesi, Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün iptali için Eğitim Sen tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

PROTOKOL İPTAL EDİLMESİNE RAĞMEN AŞURE DAĞITILDI

Ensar Vakfı 28 Eylül 2018'de protokolün sona ermesine karşın Kartal Anadolu Lisesi'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım okulun Facebook hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda okul müdürü Ömer Pekşen'in de aşurestandının başında olduğu görüldü. Gelen tepkiler ardından okul Facebook paylaşımını sildi.

OKUL GELEN YORUMLARIN ARDINDAN PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Aşure etkinliğinin fotoğraflarının Ensar Vakfı Kartal Şubesi Facebook hesabından da yayınlandığı görüldü. Konuya ilişkin Kartal Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Pekşen sorularımızı yanıtlamayı reddetti.

Aşure dağıtımı Ensar Vakfı'nın Facebook hesabından da paylaşıldı.