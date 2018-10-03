3. havalimanında gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor

İGA’nın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu gözaltına alınan 2 işçiden biri serbest bırakılırken diğeri ise tutuklandı.

3. havalimanında işçilerin direnişinin yarattığı korku dinmek bilmiyor. İnşaat-İş’e bir işçinin bildirmesi sonucu öğrenilen bilgiye göre İGA firması, güvenlik kameralarını kare kare tarayarak işçileri fişlemeye devam ediyor.

İGA’nın tespiti sonucu dün gece yapılan baskında iki işçi gözaltına alındı. İşçilerden biri serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanma talebiyle jandarma tarafından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürüldü. Mahkemeye çıkarılan işçi tutuklandı. Bununla birlikte tutuklanan 3. havalimanı işçisi sayısı 28’e yükseldi. Avukatların tutuklu bulunan tüm işçilerle ilgili tutukluluğa yaptığı itirazları ise reddedildi.

Öte yandan işçilerin aktardığına göre şantiye sahası jandarma ve sivil polis kaynıyor. Hapishane koşullarını aratmayan şantiyenin her köşesinde üçerli jandarma birlikleri bekliyor.