Doktoru öldüren zanlı tutuklandı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahçelievler'de bulunan özel hastanede psikiyatri bölümünde görevli doktor Fikret Hacıosman’ı vuran şüpheli Serhat T.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Serhat T tutuklandı.

18 yaşındaki Serhat T. olaydan kısa bir süre sonra yakalandığında polise "Zengin insanların gösterişli hayatından çok etkilenmiştim. Bu etkiden nasıl kurtulacağımı doktora söyledim. Doktor bana ‘ilaçlarını düzenli alırsan kurtulursun bu düşünceden’ dedi. Dalga geçtiğini sandım. Sinirlendim. Silahla ateş açtım. Sonra da kaçtım" demişti. Emniyette götürülen zanlı ifadesinde söylediklerini tekrarladı.

SİLAHI İNCELEMEYE ALINDI

Silahıyla birlikte yakalanan zanlının emniyette işlemleri tamamlandı ve Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Serhat T., olayda kullandığı silahı evden aldığını söyledi. Silah, başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

VURUP KAÇMIŞTI

Dün saat 12.30’da gerçekleşen olayda Serhat T., hastası olduğu doktor Fikret Hacıosman’la görüştükten sonra silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan doktora müdahale yapılırken saldırgan kaçmıştı. Bir akrabasının yanına kaçan zanlı polisin gelmesi üzerine evde bir yakınını rehin almıştı. Rehine Kurtarma ve Müzakere Timlerinin olaya müdahalesiyle Serhat T. ikna olup teslim olmuştu. Ağır yaralanan doktor ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.