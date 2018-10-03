Bakırköy'de dehşet saçan sürücü hakkında yeni gelişme

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde "10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN O SÜRÜCÜ: LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM

BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde "10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

GÖÇMEN: PİŞMANIM

Görkem Sertaç Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Göçmen ifadesinde, kız arkadaşını darp etmediğini belirterek "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım" dediği belirtildi. Öte yandan, Görkem Sertaç Göçmen'in savcı olan babası ile hakim olan annesinin Uşak'ta görev yaptıkları öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

KIZ ARKADAŞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettikten sonra kendisine tepki gösterenleri aracıyla ezen sürücü yakalanmıştı. Sürücünün darp ettiği kız arkadaşı dehşet anlarını anlattı. A.A, "Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm" dedi.

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan sürücünün beraberindeki kız arkadaşı A.A. polise verdiği ifadesinde "Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü" dedi.

Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki G.S.G., aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. G.S.G. aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş'u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BİRÇOK İNSANA ARABAYLA ÇARPTIĞINI GÖRDÜM"

Babasının savcı annesinin hakim olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan G.S.G. polisin takibiyle yakalandı. Geceyi Şenlikköy Polis Merkezi'nde geçiren sürücünün, kız arkadaşı da olaydan hemen sonra karakola getirildi. A.A. olduğu öğrenilen kız arkadaş ifadesinde "Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm" dedi.

SABIKASI KABARIK

1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanından kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan G.S.G.'nin yine geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. G.S.G.'nin uyuşturu kullanmaktan da poliste kaydı bulunuyor.