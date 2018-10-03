Boğaziçili öğrencilerin yurt dışı yasağı kalktı

Bianet– Afrin operasyonu sonrasında üniversitede lokum dağıtılmasına karşı “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı açtıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ikinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

22 öğrencinin yargılandığı davanın ilk celsesinde tutuklu bulunan 14 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Bugünkü duruşmada 22 sanıklı dosyada firari olarak bilinen sekiz sanığın ayrı görülen dosyalarının da ana dosyayla birleştirildiği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada yurtdışı çıkış yasağı kaldırılan doktora öğrencisi Kültigin Demirlioğlu’na ek olarak geriye kalan 29 öğrencinin de yurtdışı çıkış yasaklarının ayrı ayrı kaldırılmasına hükmetti.

Öğrencilerin ve avukatların eğitim çalışmaları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmaları talebi de kabul edildi. Heyet, polis baskınları sırasında el konulan dijital materyallerin teslim edilmesi taleplerini ise “yargılama ve inceleme henüz devam ettiği” gerekçesiyle reddetti.

Bir sonraki duruşma 19 Mart 2019’da görülecek.

SEKİZ ÖĞRENCİ SAVUNMA YAPTI

Öğrencilerden Muhammet Bilgin sınavı olduğu için duruşmaya katılamadı. Hazır bulunan 29 kişiden dosyada firari olarak bilindiği için savunması alınmayan İrem Gelkuş, Elif Nur Aybaş, Ozan Yaman, Ayşe İdil Ügüt, Bektaş Deneri, Damla Uyar, Oğuzcan Ünlü, Ekim Devrim Çapartaş ifade verdi. Olay gününü anlatan öğrenciler, eyleme katıldıklarını, fiziksel münakaşaya girmediklerini, yaptıkları eylemin ya da attıkları sloganların örgüt propagandası olmadığını belirtti. Haklarında beraat kararı verilmesini talep ederek mahkemenin aksi kanaatte olması halinde yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını istediler.

ÇAPARTAŞ: KİMSE FİZİKSEL ZARAR GÖRMEDİ

Savunmasını yazılı ve sözlü olarak sunan öğrenci Ekim Devrim Çapartaş ise duruşmada şu beyanlarda bulundu:

“Uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınmış ifade özgürlüğü hakkı barışı savunmayı dışlamazken, ölümü kutlamak ve kutsamak en başta yaşam hakkı olmak üzere tüm verili insan haklarını tehdit ettiği için ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Üniversite içinde gerçekleşen ve medyanın bu boyutta dahiliyeti sonucu kamuoyu gündemini işgal eden bir vakadan makro düzeyde çıkarımlar yapmak niyet okumaya girer ve sanık tarafa yönelik niyet okuması girişimi de masumiyet karinesinin ihlalidir.”

‘GÖRÜNTÜLER HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLDİ’

Öğrencilerin ardından söz alan avukatlar, müvekkillerinin derhal beraati, duruşmalardan vareste tutulmaları, el konulan imajlarının (cep telefonu, bilgisayar vs.) teslim edilmesi ve yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılması taleplerinde bulundu.

Ayrıca avukat Metin Sezgin dosyada delil olarak kullanılan görüntülerin “hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini” ifade ederek dosyadan çıkarılmasını talep etti.

Davanın ilk duruşmasında eğitim çalışmaları nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı kaldırılan doktora öğrencisi Kültigin Demirlioğlu söz alarak pasaportu kendisine verilmediği için yasak kalktığı halde çıkış yapamadığını söyledi. Mahkemeden mağduriyetinin giderilmesi için talepte bulundu.

YURT DIŞI YASAKLARI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti ara kararında “sanıkların öğrenimleri doğrultusunda yurtdışı eğitim kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan kabul gördükleri ve okudukları okul itibariyle yurtdışı eğitimine olanaklarının bulunmasını” dikkate alarak haklarındaki yurdışına çıkışın yasaklanması şeklindeki adli kontrol kararlarının ayrı ayrı kaldırılmasına karar verdi.

Sanık ve avukatların derhal beraat ve dosyada kullanılan görüntülerin yasak delil olması nedeniyle çıkarılması talepleri reddedildi.

NE OLMUŞTU ?

19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde “Afrin Lokumu” dağıtılmasına tepki gösteren öğrenciler “İşgalin, katliamın lokumu olmaz“ yazılı bir pankartla eylem yapmıştı.

Öğrenciler önce sosyal medyada daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmişti.

Olayın ardından farklı tarihlerde ev, yurt baskınlarıyla ve kampüs içinde gözaltına alınan öğrencilerden 14’ü tutuklanmış, sekizi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 6 Haziran’da görülen ilk duruşmada tutuklu öğrencilerin tamamı tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanan öğrencilerden biri hakkıda yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştı.