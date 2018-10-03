Bolu'da ele geçirildi: Tam 745 şişe...

DHA - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa gişeleri mevkiinde yaptığı uygulamada bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve boyutlarda 745 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.