Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kızına teslim edildi. Cenazenin Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldüğü öğrenilirken, Hacıosman'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
3 Ekim 2018 12:32
Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesini kızı aldı
BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
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