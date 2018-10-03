Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770´nci sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.