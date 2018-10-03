3 Ekim 2018 11:14

Lice'de çatışma çıktı!

Lice'de çatışma çıktı!
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında dün gece güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist öldürüldü.
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Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi kırsalında bir grup PKK’lı teröristin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonda güvenlik güçleri, bir grup teröristle temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.
Bölgede operasyon sürüyor.

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