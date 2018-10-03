500'ün üzerinde çaldı böyle açıkladı: Çalmadan duramıyorum

Tolga YANIK/ KONYA DHA - KONYA'da son 1 ay içerisinde park halinde bulunan 5 adet motosiklet ve elektrikli bisikleti çaldığı tespit edilen Bayram Babur (24) tutuklandı. Daha öncede aynı suçtan tutuklanan Babur'un, polisteki ilk ifadesinde, Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum. dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay içerisinde kent merkezinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce poliste 15 farklı suçtan kaydı ve hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Bayram Babur olduğunu tespit etti.

500 YAKIN BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÇALMIŞ

Şüpheliyi takibe alan polis, Babur'u çaldığı motosiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bayram Babur, çaldıkların 3 bin lira değerindeki motosikletleri 400 lira karşılığında, elektrikli bisikletleri ise çeşitli fiyat aralıklarında sattığını söyledi. Babur'un hırsızlık olaylarını Suriye uyruklu Muhammed Hayr Beg (38) ile birlikte 3 kişiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Muhammed Hayr Beg'i gözaltına aldı. Diğer iki kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Bayram Babur'un polisteki ilk ifadesinde, Bugüne kadar 500'e yakın bisiklet ve motosiklet çalmışımdır. Onları görünce dayanamayıp çalıyorum. dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram Babur, tutuklandı. Muhammed Hayr Beg ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.