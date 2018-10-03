Gökçek'ten Tuna'ya: Bizi hırsız ilan etmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söyledi.

GÖKÇEK: BİZİ HIRSIZ İLAN ETMİŞ!

Yandaş A haber ekranlarında bu açıklamayı yapan Tuna'ya iddiaların odağındaki Melih Gökçek yanıt verdi.

Konu hakkında çok sayıda tweet atan Gökçek'in tweetlerin bazıları şöyle;

1️⃣BUGÜN SN MUSTAFA TUNA ATTIĞI TWİTTE VE BİR TV'DE YAPTIĞI KONUŞMADA AYLIK 30.000 TL OLAN HAFRİYAT GELİRLERİNİN 15 MİLYON TL'YE ULAŞTIĞINI YAZARAK RESMEN VATANDAŞIN GÖZÜNDE BİZİ HIRSIZ İLÂN ETMİŞ...

-"Seçim sırası cevap verip vermemekte çok tereddüt ettim. Çünkü medya ve sosyal medya birbirlerine düştüler diye haberler yapıp göbek atacaklar" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

Tuna, Gökçek'in milyonluk oyununu deşifre etti

— Ancak cevap vermezsem, bu suçlamayı kabul etmiş olacağım. Verdiğim cevabın bir nefsi müdafaa olduğunu parti yönetimimin anlayışla karşılayacağı ümidiyle, konuyu detaylı olarak anlatmak isterim.

— Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin takımlara verdiği destek ortada iken Osmanlıspor'a ihale karşılığı bir yerden 5 milyon gelmesi çok normal bir olaydır. Osmanlıspor'a bunun haricinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş bağış yapılmamıştır.

— Buna karşılık benim son dönemimde Ankaragücü Spor Kulübüne, belediye ve bağlı şirket bütçelerinden 10 milyon TL yardım yapılmıştır. Hiç kimse de bu yardım niye yapıldı dememiştir. Tuna da Ankaragücü'ne yardımı devam ettirmiştir.

- ŞİMDİ GELELİM MUSTAFA TUNA'NIN İDDİALARINA...

TUNA 'NIN GELİR MUKAYESELERİ KÜLLİYEN YALANDIR...

HAFRİYAT İŞİ DÖRT AYDAN BERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI KURULUŞU

ANKET A.Ş. TARAFINDAN YAPILMAKTADIR...

HAFRİYAT PARALARI BÜYÜKŞEHİR VEZNESİNE YATMAKTADIR

HAFRİYAT HİZMETİ ANKET A.Ş. VERİLMEKTEDİR.

TUNA AYDA 15 MİLYON HAFRİYAT GELİRİNDEN BAHSETMEKTEDİR...

YANİ DÖRT AYDA 60 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞ OLMALIDIR.

BU YILDA 180 MİLYON DEMEKTİR...

ALTTTAKİ TWİT YORUMLARINA BAKINCA KONUNUN BÖYLE ANLAŞILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR

-BU RAKKAM TUNA'NIN YALANIDIR...

BENİM ÖĞRENDİĞİME GÖRE TUNA ZAMANINDA,

DÖRT AYLIK TOPLAM HASILAT TAMI TAMINA

22 MİLYON 300 BİN TL'DİR…

YANİ ORTALAMA AYLIK 5,5 MİLYONDUR…

ŞİMDİ...

BU HESAPTA TUNA'NIN EN BÜYÜK KURNAZLIĞI HASILATI YAZARKEN MASRAFI GİZLEMESİDİR➡️

ÇÜNKÜ MASRAF ANKET A.Ş. TARAFINDAN YAPILMAKTA VE HER AY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE FATURA EDİLMEKTEDİR.

ANKET BU HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

200 YENİ İŞÇİ ALMIŞTIR.

ARAZİYİ KONTROL İÇİN 45 ARAÇ KİRALAMIŞTIR..

BUNLARIN ŞÖFÖRLERİ İLE BİRLİKTE KİRA BEDELLERİ VARDIR

BELEDİYENİN TOPLADIĞI 22 MİLYON TL,

HAFRİYATIN EN YOĞUN OLDUĞU AYLARDADIR.. ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA BU HASILATIN 1/4'ÜNÜ BİLE TOPLAMAK ZORDUR.

BİR YILLIK SÜREDE TOPLANACAK PARA TAŞ ÇATLASA

35 MİLYONU (hadi mübalağa edelim 40 milyonu)

ANCAK BULACAKTIR