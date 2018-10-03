İstanbul Barosu'nda seçim için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu’na üye avukatlar iki hafta içinde sandık başına gidiyor. 40 bin 578 kayıtlı üyesi bulunan baronun seçiminde 9 aday yarışacak.

Mevcut Başkan Durakoğlu, ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun, Hasan Kılıç ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu’nun adayı, Gökhan Ahi ‘Avukat Hakları Grubu’nun adayı, Talat Canbolat ‘Baroda Değişim ve Gelişim Grubu’nun adayı...

Son 4 dönem İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda yer alan Av. Hasan Kılıç, birlikte yola çıktığı meslektaşları ile ‘Cesur Baro Güçlü Avukat’ sloganını kullanıyor. Seçim sürecine ilişkin hazırlanan tanıtım kitapçıkları, yapılan toplantı ve ikili görüşmelerde öne çıkan konu, baronun etkinliğin artırılması ve avukatlık mesleğinin itibarının geliştirilmesi…

KADRO VE FİKİR HAREKETİ

Av. Kılıç, çalışmalarını “Bir kadro ve fikir hareketi” esasına dayalı yürüttüklerini kaydediyor. Av. Kılıç açıklamalarında ‘Başkancı’ yönetim anlayışını kabul etmediklerini bu yöntemin doğru sonuçlar da vermediği görüşünde.

PROJELER 25 BAŞLIK ALTINDA

Av. Kılıç, avukatlarla olan bağların güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Yürüttükleri çalışmalara çok sayıda avukatın destek verdiğini kaydeden Kılıç, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri 25 başlık altında topladıklarını kaydetti.

YÜZDE 18 KDV ELEŞTİRİSİ

Avukatların sorunlarına ilişkin 6 ayrı çözüm kurulu oluşturacaklarını kaydeden Av. Kılıç, kreş projesi, otopark sorunu, engelle avukatların adliyelerde yaşadıkları sorunların öncelikli olarak çözülecek konular arasında yer aldığını kaydetti. Avukatlık ücretinden yüzde 18 KDV alındığını hatırlatan Av. Kılıç, bu konuda düzenleme yapılması için girişimlerinin olacağını kaydetti. Av. Kılıç’a göre, karşı vekalet ücretinin ise KDV’ye tabi olmaması gerekir.

YENİDEN ROL ALINMALI

Hâkim ve savcıların, avukatlık yapmış kişilerden seçilmesi gerektiği görüşünü savunan Av. Kılıç, avukat, yargı ve hukuk devleti ilkesinin de iç içe geçmiş durumda olduğuna vurgu yaptı.

Baroların pasif, edilgen bir konumda olmalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Av. Kılıç, “Yeniden bir rol alınmalı, sorunlar çözülmeli, güçlü ve etkin bir savunma oluşturulmalı, meslek itibarı güçlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

'AVUKAT HAKLARINA ODAKLANACAĞIZ'

Avukat Hakları Grubu başkan adayı Av. Gökhan Ahi ise, avukatların yıllardır sorun yaşadığını, baro yönetiminin ise sorunların çözümüne ilişkin bir çözüm geliştirmediği görüşünde.

"Odağımızda herhangi bir siyasi ideoloji, düşünce ve yaşam tarzını almadık" diyen Av. Ahi sadece avukatlık mesleğini ve hukukun üstünlüğünü aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Avukatlar, bir hukuk devletinde savunma ayağını temsil ederler ve siyasi, ideolojik, ekonomik, psikolojik herhangi bir baskı altında olmadan görevlerini ifa edebilmelidirler. Bugüne kadarki baro yönetimleri avukatlara bu ortamı sağlayamamışlardır. Artık avukatlar, klasik siyasi görüşlere ve kamplaşmalara saplanmamış, herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmamış, günümüzün dünyasına çağdaş bir yaklaşımla uyabilen, kalıplaşmış düşünceleri terk edip modern bir anlayış sergileyebilen, meslek sorunlarına tepeden bakmayan ve her kesimden meslektaşa empati ile yaklaşabilen, meslekte dijital dönüşümü zorunlu gören, kavgayla bağırmayla masaya yumruk vurmayla değil, kararlılık, akıllılık ve diplomasi ile köklü sorunlara akılcı çözümler üretebilen bir İstanbul Barosu istiyorlar. Biz, avukatlara bu şekilde “Yeni nesil bir baro” sağlamak vaadiyle yola çıktık. Uzun yıllardan beri görev yapan ve yeniden aday olanların, vaatlerini inandırıcılıktan uzak buluyoruz.”

9 ADAY YARIŞACAK

İstanbul Barosu'nun, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul’da için belirlenen tarih 13-14 Ekim... Ancak çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Ekim'de seçimli genel kurul yapılacak. Genel kurulda ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adı Av. Durakoğlu ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu’n başkan adayı Av. Kılıç’ın yanı sıra şu isimler yarışacak: Avukat Hareketi başkan adayı Av. Dr. Başar Yaltı, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi başkan adayı Av. Prof. Dr. Talat Canbolat, Avukat Hakları Grubu başkan adayı Av. M. Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu başkan adayı Av. Kaptan Yılmaz ile bağımsız adaylar Av. Çiğdem Koç, Av. Cem Kaya Karatün ve Av. Fikret İlkiz...