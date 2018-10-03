Gül'ün villasını o firmamı yeniledi?

Naylon fatura ve para kaçırma iddiaları ile adı anılan Abdullah Gül hakkında yeni belge.

FETÖ üyeliği dahil birçok suçlamayla tutuklu olan iş adamı Hacı Murat Gülcan mahkemeye Abdullah Gül hakkında ithamlar içeren bir dilekçe gönderdi. Gül'ün ofisi iddiaları yalanladı. Konuyu gündeme getiren Odatv'den Barış Pehlivan yalanlamanın ardından belgeleri yayınladı.

Barış Pehlivan hem Gülcan'ın dilekçesini hem de bir maili yayınladı.

Pehlivan yazısında önce sanık tarafının iddialarını hatırlattı. O iddialar şöyle;

Sanık tarafının o iddialarını özetlersek:

- Tema Teknik adlı büyük bir şirketin ortaklarından Hacı Murat Gülcan, kendisinin gizli ortaklarından birinin de Gül Ailesi olduğunu iddia ediyordu.

- Gül Ailesi’nin firmada bulunan hissesini elden çıkarıp nakte ulaşmak isterken, bugün tutuklu olan Gülcan’ın hissesini küçültmek istedikleri; Gülcan durumu kabullenmeyince de, naylon faturalarla şirket nakdini azaltma işlemi yaptıkları ileri sürülüyordu.

- Abdullah Gül ile birlikte hareket eden eski milletvekili Tevhid Karakaya Ailesi’ne ait İKK Gıda Limited ŞTİ’ne, naylon faturalar karşılığı büyük miktarda nakit aktarıldığı suçlaması da bu dilekçelerde yer alıyordu.

- Yine sahte sözleşmelerle yurt dışına büyük miktarlarda para kaçırıldığı, tutuklu ortak tarafından dile getiriliyordu.

Pehlivan daha sonra Abdullah Gül'e hitaben şu satırları kaleme aldı;

Soruyorum Abdulah Gül’e:

Bugün tutuklu olan ortağı da dahil olmak üzere, Tema Teknik’in kağıt üzerindeki sahipleriyle birlikte fotoğrafınız ne anlama geliyor?

Tema Teknik’le bilginiz ve ilginiz yoksa, dava dosyasına giren aşağıda ekran görüntüsünü verdiğim e-postalar ne demek oluyor?

GÜL’ÜN ÖZEL KALEMİNE “BEYEFENDİ” MESAJLARI

Yukarıda ekran görüntüsünü verdiğim e-postalar; 16 Şubat 2015 tarihini taşıyor. O tarihte Tema Teknik’in ortaklarından Sefa Özçelik tarafından “Bağdat Mektubu hk” konu başlıklı bir e-posta, 3 kişiye atılıyor:

Onur Şaylan - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Özel Kalem Müdürü.

Ali Ekrem Tekelioğlu - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ablasının ve eniştesi Mehmet Tekelioğlu’nun oğlu, Tema Teknik’in ortağı.

Hacı Murat Gülcan - Tema Teknik’in bugün tutuklu olan ortağı.

Özçelik e – postanın girişinde “Cumartesi yapılan toplantı çerçevesinde, Beyefendi Bağdat’ta takip ettiğimiz proje ile ilgili bilgi istemiştir” diyor ve ilgili bilgileri bu 3 kişiye geçiyor.

E-postayı alanlardan Gül’ün Özel Kalem Müdürü Onur Şaylan, “tccb.gov.tr” yani Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi uzantılı adresinden yanıt yazıyor. (Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmasına rağmen, o tarihte halen Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Huber Köşkü’nü kullandığını düşünürsek; Gül’ün özel kalem müdürünün o tarihte Cumhurbaşkanlığı’nın resmi e-posta adresini kullanmasını çok görmemek gerek!)

Özel Kalem Müdürü Şaylan, “11. Cumhurbaşkanlığı Bürosu” imzasıyla “A.S. Abi, Arzediyoruz Beyefendiye” diye yanıt veriyor Tema Teknik’in kağıt üzerindeki sahiplerine.

Ve evet, “Beyefendi”nin Abdullah Gül olduğunu bilmek için kahin olmaya gerek yok.

O AÇIKLAMAYI YAPAN OFİSİN MASRAFLARI

Abdullah Gül açıklamasına “yurt dışında banka hesabım ve gayri menkulüm bulunmamaktadır” diye de bir cümle eklemiş. Doğru mu bilmiyorum Gül’ün bu savunması ama, bildiğim, benim yazdığım haberde böyle bir iddia yok. Eğer tutuklu ortak Gülcan’ın “yurt dışına para kaçırma” iddiasına yanıt ise, başta da dediğim gibi, bir gün beklenmesine rağmen telaşla yapılan bir açıklama bu. Abdullah Gül’e, yeğeni Ali Ekrem Tekelioğlu ile birlikte Umman hakkında bir sohbet etmesini öneriyorum.

Ve son olarak…

Haberime dair açıklamanın, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin twitter hesabından yapıldığını söylemiştim.

Şimdilik, bir soruyla bitireyim:

Açıklamanın yapıldığı, Gül’ün ofis olarak kullandığı bu Ayazağa Kasrı ile yaşadığı Kavacık’taki villanın milyon dolarlık altyapı ve tadilat masrafları Tema Teknik tarafından mı karşılandı?