AİHM'den Türkiye'ye üçüncü ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ( AİHM ) görev süresi dolan Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye tarafından belirlenen üç aday , Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) alt komisyonunda yapılan mülakattan geçemedi. Alt komisyon, her üç adayın da aynı ölçüde yeterli olmadığı gerekçesiyle reddedilmesini ve Türkiye’nin yeni bir liste oluşturmasını istedi.

Türkiye, görev süresi 1 Mayıs 2017’de dolan Işıl Karakaş’ın yerine, Prof. Dr. Selami Kuran, Prof. Dr. Necati Polat ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar’dan oluşan listeyi Avrupa Konseyi’ne bildirmiş, uzmanlardan oluşan Danışma Paneli, 3 Eylül’de üç ismin AİHM yargıcı olarak görev yapacak nitelikte oldukları yönünde görüş bildirmişti. Üç aday, geçen hafta Paris’te AKPM’nin AİHM yargıçlarını seçtiği mülakata girdi. Adaylara hukuk bilgisi ve dil yeterliliğiyle ilgili sorular yöneltildi. Komisyon, AKPM’ye tüm adayların aynı ölçüde yeterli olmadığı gerekçesiyle listenin reddedilmesini ve Türkiye’nin yeni bir liste önermesini istedi. Bu kararın ardından Türkiye’nin dördüncü kez AİHM yargıç adayı listesi hazırlaması gerekecek.

Türkiye’nin AİHM ’ye göstereceği aday listesi için çalışmalar 2016 Aralık itibarıyla başladı. Türkiye, aralarında İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül’ün de bulunduğu 3 adaydan oluşan ilk listeyi 2016 Aralık ayında iletmiş, ancak inceleme komisyonu adayların yeterli kriteri taşımadıklarını belirterek geri çevirmişti. Bunun üzerine Türkiye, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül ile Hollanda’da 2002’den bu yana avukatlık yapan Fatma Arslan’dan oluşan ikinci listeyi Mart 2017’de AKPM’ye sundu. AKPM, ikinci listeyi de geri çevirdi. Kulislerde ikinci listenin de reddedilmesinin en önemli nedeninin hükümetin kendisine bağlı bürokratlar ile türbanı “siyasal simge” olarak nitelendiren ve kamusal alanda kullanılmasına karşıt kararlarıyla bilinen AİHM ’ye, başörtülü aday gösterme konusundaki ısrarı olduğu belirtilmişti. Işıl Karakaş, yeni Türk yargıç seçilene kadar görevine devam edecek.