Dehşete düşüren olayda dikkat çeken ayrıntı!

Bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan kişi hakim Aynur Gökmen ile Cunhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in çocukları Görkem Sertaç Göçmen çıktı.

TOYGUN ATİLLAT - HÜRRİYET / Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp eden Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından otomobilini vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, insanların yaralanmasına aldırmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Görken Sertaç Göçmen polis merkezine götürüldü.

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Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Gökmen'İn çocukları olan Görken Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olaydan sonra Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim olan AynurGöçmen'İn görev yerleri Ekim 2017'de çıkartılan HSK kararnamesi ille değiştirilmiş Uşak Adliyesi'ne atanmışlardı.