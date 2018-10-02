Starbucks Türkiye'de skandal olay! İçeceklere bunu kattılar

GÜRKAN KARAKULLUKÇU/GAZETE MANİFESTO- Bundan yaklaşık 2 hafta önce iddialara göre uzun yıllardır Starbucks bünyesinde İstanbul Ümraniye’de bir mağazada çalışan mağaza müdürü G.E. kadın müşterilerin içeceklerine ‘uyku ilacı’ ve ‘cinsel isteği arttırıcı hap’ koyarak taciz etmek istedi.

Olay üzerine mağazada ortalık karıştı. Olayın AVM çalışanlarınca duyulmasının ardından mağaza, çevre dükkanlarda çalışan personel ve AVM yakınında oturan silahlı bir şahıs tarafından basıldı. İddiaya göre silahlı şahıs ‘hap’çı müdürü görevine devam etmemesi yönünde tehdit etti.

PERSONELİN İÇECEĞİNE DE KOYDU

Çevredeki AVM mağazalarında çalışan personellerden alınan bilgiye göre aynı Starbucks mağazasında çalışan 2 kadın personele de sözlü taciz ve personel içeceklerine de ‘uyku ilacı’ ve ‘cinsel isteği arttırıcı hap’ eklediği de gelen bilgiler arasında. Skandal iddia ile ilgili ulaştığımız mağazada çalışan eski ve yeni personeller olayı doğrularken, konu ile ilgili bölge müdürü tarafından talimat geldiğini belirterek bilgi vermekten kaçındı.

MÜDÜRLÜĞE DEVAM EDİYOR

Skandal olay sonrası şirket olayı örtbas etmeye çalıştı. Olayın bölge müdürü ve operasyon müdürüne haber verilmesinin ardından mağaza müdürü ve mağazada çalışan personeller başka mağazalara transfer edildi. Mağaza müdürünün işten çıkarılması yerine yaklaşık 250 metrede ötede bulunan bir başka Starbucks mağazasına transfer edilmesi ise tepkiyle karşılandı.