78'lik dede 16 yaşındaki erkek çocuğunu istismar etti

DHA'nın haberine göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Hasan K., 16 yaşındaki bir çocuğu motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle istismar ettiği gerekçesiyle geçen yıl tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismardan yargılanan Hasan K., savunmasında kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Hasan K., "Ben böyle bir suç işlemedim. Ben bir suç yapmadım. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim. 88 yaşında gözleri görmeyen bir eşim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve mağdur avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yı 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kastamonu Cezaevi'nde tutuklu bulunan adam tahliye edilmedi.