İstanbullular dikkat! Cuma günü otobüsler kontak kapatıyor

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek basın açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin, "Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda ’zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini’ söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.’nin 45 bin lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var" dedi.

Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, "Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz Cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız" ifadelerini kullandı.