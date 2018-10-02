2 Ekim 2018 14:34

Zonguldak'ta çay ocağı işletmecisine MASAK gözaltısı

Zonguldak'ta çay ocağı işletmecisine MASAK gözaltısı
MASAK tarafından, yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak'ta çay ocağı işleten Ferit A. (48), gözaltına alındı.
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Soruşturma kapsamında Zonguldak'ta çay ocağı işletmecisi Ferit A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ferit A.'nın, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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