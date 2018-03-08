Tarihi caminin bahçesini denizanaları bastı!

Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak suya girsek abdestimiz bozulacak. Su pis ve deniz suyu. Ne belediye, ne anıtlar kurulu ne de vakıflar hiçbir ilgilenen yok, yazık günah, halimiz ortada" diye konuştu.

Spunik'te yer alan habere göre; İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda denizanası da geldi.

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii'nin sorununa çözüm bulunamadı. Bir haftadır hiçbir yetkilinin gelmediğini söyleyen cemaat durumdan şikayetçi.

Birkaç güne kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.

Geçtiğimiz ayın 28'inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.