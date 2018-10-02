Can Dündar’a silahlı saldırı girişimi davasında karar

Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı davasında fail, 10 ay hapis ve 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde ateş açan ve NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı.

Mahkeme, ''kasten yaralama'' eyleminin ''teşebbüs'' aşamasında kalmasından dolayı sanık Murat Şahin'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Şahin, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Diğer sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

Dündar sosyal medya adrtesi üzerinden karara şöyle tepki gösterdi: