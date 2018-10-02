DHA - Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için ülkesine giden 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bugün itibariyle 25 bine ulaştı. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
2 Ekim 2018 11:12
25 bin Suriyeli geri döndü
KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 25 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.
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