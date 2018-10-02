Jandarma'ya FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

(ANKA) – Ankara ve 22 ilde yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı personeli 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Operasyonel Telefon Hattı” ile haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve “Mahrem İmamlar” hakkında operasyon başlattı. “Operasyonel Telefon Hattı” kullandığı tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 5 astsubay ile söz konusu askerleri FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18’i kamu görevlisi 23 “Mahrem İmam” olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında, “Mahrem İmamlardan” 7’sinin öğretmen, 8’inin memur, 2’sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor diğerlerinin ise serbest meslek sahibi olduğu belirtilirken gözaltı işlemlerinin Ankara ve 22 ile devam ettiği duyuruldu. (