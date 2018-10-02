İstanbul Barosu'na bir aday daha

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nda seçim yarışı başladı. Ekim ayı içerisinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul’da başkanlık için (13-14 Ekim 2018 saat 10.00, çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Ekim 2018 saat 10.00) şu ana kadar 8 isim adaylığını açıklandı.

Baro başkanlığı için adaylığını, mevcut Başkan Av. Mehmet Durakoğlu, Av. Hasan Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Talat Canbolat, Av. Cem Kaya Karatün, Av, Kaptan Yılmaz, Av. M. Gökhan Ahi, Av. Çiğdem Koç açıkladı.

Av. Fikret İlkiz de bugün başkanlığa aday olduğunu duyurdu. İlkiz’i aday olarak Av. Bahri Bayram Belen, Av. Gülendam Şan Karabulutlar, Av. Fehmi Demir, Av. Mebuse Tekay, Av. Haluk İnanıcı, Av. Gülsün Sop, Av. Kemal Aytaç, A. Several Ballıkaya gösterdi.

İlkiz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İstanbul Barosu Başkanlığına aday olmamım nedeni avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır.

Bu güce olan inançlarıyla Baro Başkanlığına adaylığımı açıklayan meslektaşlarımın güvenini yıllardır aynı mücadelenin içinde birlikte olduğum tüm meslektaşlarımın güveni olarak kabul ediyorum.

İstanbul Barosu Başkanlığına aday olmam bağımsız bir karardır.

Bu kararı İstanbul Barosu geleneklerinin geleceğe taşınabilmesi amacıyla aldım.

Geleceği birlikte kurmak için beraber yola çıkalım.

Savunmanın gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaşlarımın ve tüm grupların desteğini istiyorum ve mücadelemizin başarısı için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum.”