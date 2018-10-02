2 Ekim 2018 00:14

15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman başlayacak?
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı.
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Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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