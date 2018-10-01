Şanlıurfa'daki mülteci olaylarında yeni gelişme

Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto bahanesiyle çevredeki iş yerlerine zarar verdikleri ve halkı provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında yaşanan protesto sırasında iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 639 SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında bu yıl çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan 639 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edilmişti.