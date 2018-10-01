2 PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.

Hakkari Valiliği 'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

''PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."