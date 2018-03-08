Erdoğan'dan Diyanet'e Nurettin Yıldız talimatı

AKp Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, 'kadın dayak yiyorsa şükretsin" diyen, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların 'şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu' iddia eden Sosyal Doku vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi ve Diyanet'e talimat verdi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın “Yatak yorgan battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı", "Asansörde halvet olur”,"dayak yiyen kadın şükretsin" "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" fetvaları ile başlayan tartışma AKP’nin son MYK toplantısında da gündeme geldi.

"Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hassasiyet göstermeli"

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın yazısına göre Erdoğan, son MYK toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat verdi. Erdoğan, bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli de tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başta ilahiyatçı Nurettin Yıldız olmak üzere son dönemde dini konularda skandal sözlere imza atanları eleştirirken ‘sapıklar’, ‘ahlaksızlar’, ‘alçaklar’ kelimelerini kullanmıştı.

Erdoğan isim vermeden Yıldız'ı hedef almıştı

AKp Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da HAK- İŞ'in kadın günü programında isim vermeden "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

"FETÖ elebaşından boşalan koltuğa oturtulmak isteniyor"

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka dün Meclis’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi ve Nurettin Yıldız'la ilgili şunları söyledi:

Pedofili savunucusuna AKP içinden destek

"Nurettin Yıldız yeni dönemin Fetullah Gülen’idir. FETÖ elebaşından boşalan koltuğa bu kez Nurettin Yıldız oturtulmak istenmektedir. Geçmişte Fetullah Gülen için ‘dokunan yanar’ yasası bugün Nurettin Yıldız’a uygulanmaktadır. Bu şahsın kimler tarafından korunduğunu bilmek hakkımız. Mesela; onun bir hayranı var. Üstelik bu kişi bir müsteşar. Hem de Adalet Bakanlığı müsteşarı. Göreve gelmeden önce Nurettin Yıldız’ın konuşmalarını sosyal medyada paylaşan, beğenen Selahaddin Menteş’ten bahsediyorum. Şimdi buradan kendisine soruyorum: Sayın müsteşar, bu pedofili hamili nasıl oluyor da yargılanmıyor? Nasıl oluyor da günlerce, aylarca bekleyen dosyalar varken bu kişiye yönelik suç duyuruları 24 saat geçmeden takipsizlikle sonuçlanıyor."