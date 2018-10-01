Sosyal medya fenomenleri hakkında karar!

İstanbul merkezli 5 ilde, internet üzerinden 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapıldığı' gerekçesiyle sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan Pucca'dan açıklama
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında "Pucca" adıyla bilinen Pınar Karagöz, "Şam" ismiyle tanınan Şamil Kürşad Oymak ve "Burry Soprano" adıyla tanınan Burak Aydoğduoğlu ile Ali Muhsin Atam, gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişi, savcılığa giderek ifade verme şartıyla serbest bırakıldı.