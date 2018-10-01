Sosyal medya fenomenleri hakkında karar!

DHA/ Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın birlikte yaptığı operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, 'Şam' lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprana' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi.