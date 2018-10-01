O dernek kendini feshetmeye hazırlanıyor

Ancak toplantı yeter sayısı olmayınca genel kurul 14 Ekim tarihine ertelendi.

Yeni Akit gazetesinin genel kurulu “Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! ‘Hain Barbi’ de katılacak” başlıklı haberle duyurması üzerine olası bir olumsuzluğa karşı iki polis, genel kurulun yapıldığı restoranın önüne gelerek kimlik kontrolü yaptı.

Yaklaşık 170 üyesi bulunan Ateizm Derneği’nin genel kuruluna altısı dernek üyesi toplan 12 kişi katıldı.

“Eskiden üye olmadan para gönderenler desteklerini çekti”

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Ateizm Derneği’nin başkanlığını yürüten Zeynep Ayça, hem üye aidatı toplamakta zorluk çektiklerini hem de derneğin yükünün birkaç kişinin üzerine kaldığını söyleyerek derneğin feshini gündeme aldıklarını söyledi.

Ayça, “Bir dönem eski dernek başkanlarımız ve üyelerimiz çok tehdit ediliyordu. Ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şu an ki başlıca sorunumuz üye aidatı toplamak. Üyelerimiz bile aidat göndermekten çekiniyor. Eskiden ismini belirtmeden, üye olmadan aidat gönderenler de bu desteklerini çektiler. İşler birkaç kişinin üstüne yığıldı. Biz de genel kurula fesih gündemiyle gitme kararı aldık. Eğer üyeler kapatmayalım derlerse kapatmayabiliriz. Ancak katılım oldukça sınırlı” dedi.

“Kamuda çalışmamız imkânsız hale getirildi”

Yönetim kurulu üyesi Şanar Atik ise politik ortamının insanları kendilerinden uzaklaştırdığını belirtti.

Atik, “Benim hakkımda dini değerleri aşağılamaktan dava açıldı. Önce altı ay cezaya çarptırıldım, sonra bu ceza beş aya indirildi. Ve sonunda 3 bin TL para cezasına çevrildi. Bana bu cezayı veren FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi. Ardından Cumhurbaşkanı’na hakaretten 14,5 ay hapis cezası verildi. Kamuda çalışmamız imkansız hale getirildi. İşsizim. Böyle bir politik ortam olunca insanlar ister istemez dernekle ilişkili görünmek istemiyor” dedi.

“İnsanlar, bizimle birlikte görünmekten korkuyor”

Eski başkanlardan Zehra Pala ise eski ilgiden uzak kalmalarını laikliğin dahi riske girmesiyle açıklıyor:

“Biz 2014’te kurulduğumuzda daha özgür bir ortam vardı. Gezi’den daha yeni çıkılmıştı. İnsanlar bize daha sıcak bakıyorlardı. Şimdi durum daha riskli hale geldi. İnsanlar laikliğin bile tehlikeye girdiğini görüp onu savunmak için çalışmaya başladı. Daha geri bir noktaya itildiler.”

Ateizme yöneliş azaldı mı?

Peki, Ateizm Derneği’nin kendini feshetme noktasına gelmesi Türkiye’de ateizmin azaldığının bir işareti değil mi?

Ateizm Derneği yöneticileri, bu konuda bütünüyle aynı fikirdeler:

“Kesinlikle böyle bir durum yok. Mart, Nisan, Mayıs aylarında İmam Hatip Lisesi mezunu, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu üç kişi derneğimize geldi örneğin. Aslında bu dönem dinin çok ön plana çıkarılması ve birçok haksızlığının hukuksuzluğun olması birçok insanın din ile mesafe koymasını yol açtı. Bize olan ilgiden bunu görebiliyoruz. Şimdi biz derneği feshedersek kimileri ‘Türkiye’de ateist kalmadı’ diyecek. Ama öyle değil. Bu baskılar insanları dinden uzaklaştırıyor. Ama burada görünmekten korkuyorlar. Bu toplumda ateist çok ama cesaretli ateist yok.”

Ateizm Derneği yöneticileri yaklaşık iki saat bekledikten sonra yeterli katılım sağlayamadıklarını gösteren tutanağı imzalayarak genel kurulu on beş gün sonraya ertelediler.