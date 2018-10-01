Araştırmacı Kaan Turhan'dan acı haber

3'ü bilimsel yayın olmak üzere 11 kitabın yazarı, araştırmacı Kaan Turhan, Balıkesir Edremit'te 5 gün önce kaybolmuş, kendisinden haber alınamamıştı. Turhan'ın ailesi, sosyal medyadan, "Kaan abi, kırtasiye sahibi Kaan Turhan 26/09/2018 tarihinden beri haber alınamıyor. Ailesi olarak hayatından endişe ediyoruz" diye yazmış, iletişim numarası bırakmıştı. Ancak Turhan'ın bugün cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kırtasiye dükkanı işleten Turhan'ın cesedinin ormanlık alanda, mantar toplamaya giden bir köylü tarafından bulunarak, yetkililere haber edildiği ifade edildi. İntihar eden Turhan'ın, sık sık tehditler aldığı ve bundan dolayı da bunalımda olduğu belirtildi.

Tehditlerin, Bipolar rahatsızlığı bulunan Turhan'ın hastalığını tetikleyebileceği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Turhan, 23 Eylül günü A101 ve BIM hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Turhan, BİM ve A101 gibi marketlerdeki kırtasiye ürünlerinin çocukların sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Turhan'ın ölümü üzerine, sosyal medya hesabına onlarca yorum yapılırken, suç duyurusundan sonra gelen bu ölüme, kullanıcılar dikkat çekti. Yorumlarda, intiharın düşündürücü olduğu vurgulanırken, Turhan'ın çevresindeki herkese yardım ettiği, doğa sevgisiyle dolu olduğu ve dükkanının önünde sık sık kedileri beslediği mesajları yer aldı.

VASİYETNAME BIRAKTI

Kaan Turhan'ın, intihar etmeden önce bir vasiyetname bıraktığı da ortaya çıktı. Vasiyetnamesinde, “Çok yoruldum, içim yanıyor. Haksızlığa, ahlaksızlığa karşı duyacak gücüm kalmadı" diyen Turhan, kırtasiye dükkanını kuzeni Emrehan Yüceer'e, kitaplarını da bir kütüphaneye bağışlamak şartıyla bir arkadaşına bıraktı. Vasiyetnamesinde, "Kötücüllük almış başını gidiyor" diye belirten Turhan, tehdit edildiğini ise, "Her gün ölmektense bir kez ölmek yeğdir" şeklinde özetledi. Turhan, annesine de "arkamdan üzülme" diye yazdı.

Öte yandan Turhan, "kaybolmadan" hemen önce, saat 17.06'da, aile bireylerinin de içinde olduğu, "Ailemiz" adlı Whatsapp grubuna bir mesaj yazdığı da belirtildi. Turhan mesajında, "İki gündür tehdit mesajları alıyorum. Ceviz kabuğu kadar bir sandalla kapitalizme kafa tuttum" derken, "Üzülmeyin ben artık yokum. Tüm bu karmaşa içinde bana kalan hiçbir şey yok. Sizi seviyorum" şeklinde mesaj yazdığı görüldü.