Pedofili savunucusuna AKP içinden destek

"6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, “Kadınlar dayak yedikleri için sabaha kadar şükretmelidir” diyen ve asansörde "halvet" fetvası veren gerici ve yandaş yazar Nurettin Yıldız'a skandal bir destek geldi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, önceki akşam, kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunarak Nurettin Yıldız'a sahip çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre, Yılmaz, "Şeytan bu kez profosörlerini devreye soktu. Ömrünü islama hizmete adamış @nurettinyildiz Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Nurettin Yıldız'dan yeni fetva: Asansörde halvet olur

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