Ahmet Şık'a ödül: Ahmet çıkacak yine yazacak

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, KESK, DİSK ve TMMOB temsilcilerinden oluşan jüri bu yılki ödülün tutuklu gazeteciler adına Şık’a verilmesini kararlaştırdı. Odadan yapılan açıklamada, “Gazetecilik ilkelerinin delik deşik edildiği, hakikatin perdelendiği, sansürün olağanlaştırıldığı, gerçeğin takipçisi olmanın cesaret istediği bu dönemde tutuklu bulunan Ahmet Şık sembol bir isim oldu. Biz biliyoruz ki Ahmet çıkacak yine yazacak, yine gerçekleri kovalayacak. Ödül töreninin gerçekleşeceği 23 Mayıs’ta Ahmet Şık’ın özgürlüğüne kavuşup aramızda olacağına, ödülünü kendi elleriyle alacağına inanıyoruz” denildi