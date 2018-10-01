DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.
1 Ekim 2018 16:38
Adnan Oktar'ın villasını böyle boşalttılar
ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.
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