Kuyumculardan 'af' teklifine sert tepki!

DHA - GÜNEYDOĞU ve Doğu Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu (GÜNDOKFED) ile Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, MHP'nin af teklifine tepki göstererek, "Çıkarılması düşünülen bu affın topluma bir fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Benim esnafımı dolandıran, esnafıma sahte altın satan, dükkanını soyan, canına kasteden, gasp edenleri sayın Bahçeli affetme hakkına sahip değildir" dedi.

Güney Doğu ve Doğu Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu (GÜNDOKFED) ile Diyarbakır Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mustafa Akkul, yazılı olarak yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği yeni Af yasa tasarısı ile ilgili itiraz etmeye hazırlandıklarını dile getirdi. Açıklamada, MHP'nin gündeme getirdiği af yasa tasarısının toplumsal ihtiyacı karşılamadığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye genelinde her yıl yüzlerce kuyumcu esnafının gerek hırsızlık gerek silahlı gasp, soyguna ve hırsızlığa uğruyor ve ekmeği yüzünden yaşamını yitiriyor. Bizler çıkarılması düşünülen bu 'Af'ın topluma bir fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Benim esnafımı dolandıran, benim esnafıma sahte altın satan, esnafımın dükkanını soyan canına kast eden, gasp edenleri Sayın Bahçeli affetme hakkına sahip değildir. Bu tür zihniyetlerin yeniden toplum arasına karışması topluma da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çıkarılacak affın toplumsal bir karşılığı olmalıdır. Organize suç örgütlerini, uyuşturucu tacirlerini, rüşvet ve hırsızlıktan tutuklananların bu yasadan faydalanarak yeniden toplum içerisinde olması kabullenecek gibi değildir. Sayın Cumhurbaşkanın dediği gibi devlete karşı işlenen suçları ancak devlet affeder sözünü de desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu nedenle bizler çıkarılacak bu affın kapsamının toplumsal karşılığının olmasını istiyoruz. Bizler esnafımızı gasp eden, onları öldüren kişi ve grupların cezaevinden çıkarılmasını istemiyoruz. Bu gerekli tüm itirazlarımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlıklara yapacağız."