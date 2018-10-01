Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi!

"Ege kıyılarında fırtınanın etkisi yarından itibaren geçecek, İstanbul ve Karadeniz'de ise salı günü de yağışlı olacak"

Akdeniz’de oluşan, komşu Yunanistan'ı etkilemesine rağmen Türkiye'yi teğet geçen tropik fırtına, Türkiye’nin batı kıyılarını etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye’nin batısı için yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yayınladı.

Hava durumu tahminlerine göre Ege kıyılarında fırtınanın etkisi yarından itibaren geçecek, İstanbul ve Karadeniz'de ise salı günü de yağışlı olacak.

Haftanın devamında ise Karadeniz dışında ülkenin geri kalanında güneşli ve sıcak bir hava görülecek. Cuma günü Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.