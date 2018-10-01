'Bariyere çarparak ölmek istemiyorum' diyen gencin acı sonu...

Burdur’da motosiklet tutkunu Recep Serttaş, geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Serttaş’ın, bir yıl önce ‘Motorcu dostu bariyer’ kampanyası için ‘Ölmek istemiyorum’ notunu paylaştığı görüldü.
Recep Serttaş’ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada hayatını kaybeden Serttaş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.