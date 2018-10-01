DHA - Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında esnafın da olduğu şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorguları için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
1 Ekim 2018 11:30
Tokat'ta FETÖ operasyonu
TOKAT'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
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