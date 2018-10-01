Tokat'ta FETÖ operasyonu

DHA - Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında esnafın da olduğu şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorguları için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.