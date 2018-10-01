Metrobüs durağında yaya trafiği

İstanbullular bu sabah Yenibosna'daki metrobüs durağına ulaşmak için büyük çile çekti. Yüzlerce insan yaşanan yoğunluk nedeniyle dakikalarca üst geçitte beklemek zorunda kaldı

İstanbul'da bu sabah metrobüsü kullanan İstanbullular Yenibosna metrobüs durağında inanılmaz bir yoğunluk yaşadı. Haftanın ilk iş gününde işine ve okuluna giden yüzlerce insan metrobüse binmekte büyük sıkıntı çekti. Saat 08.45'te çekilen iki fotoğraf yaşanan gözler önüne serdi.

Olayı sosyal medyada paylaşan Twitter kullanıcıları, "20 dakikadır durağın üzerinde bekliyoruz" tiviti attı. Birçok İstanbullu, metrobüs durağına inen üst geçitlerin genişletilmesi gerektiği ricasında bulundu. Geçen hafta da benzer yoğunluğun yaşandığını belirten İstanbullular, yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi.