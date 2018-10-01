Ankara'da büyük operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25 kişi gözaltına alındı.

Tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Kurumlarında 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 olmak üzere toplam 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.