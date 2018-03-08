Gazeteci Hayri Tunç, evine baskın yapılarak gözaltına alındı

Gazeteci Hayri Tunç gece 23:20 sıralarında evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Tunç, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Evrensel'in haberine göre, Tunç'un evine yapılan polis baskınında evde arama yapan polisin “Van’dan şikayet var” diyerek Hayri Tunç’u gözaltına aldığı bildirildi.

HDP Maraş Milletvekili Adayı Aziz Tunç'un oğlu olan Hayri Tunç daha önce de 2 kere gözaltına alınmıştı. Gözaltıların birinde serbest bırakılan Tunç, ikinci gözaltısında tutuklanmış bir süre cezaevinde yatmıştı.