İşlerine dönmek için Ankara'ya yürüyen işçilere gözaltı

Güvenlik soruşturması nedeniyle işlerinden atılan Kenan Güngördü, Sinan Yerdelen ve Boran Atıcı İstanbul'dan başlattıkları Ankara yürüyüşünün 7. gününde AŞTİ'de gözaltına alındı.
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle işlerinden atılan Zeytinburnu Belediyesi işçisi Kenan Güngördü, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi işçisi Sinan Yerdelen ile aynı gerekçeyle Kadıköy Belediyesi’nde iş başı yaptırılmayan Boran Atıcı ve ataması yapılmayan Berfin Aslan 1 Ekim'de Meclis'in önünde olmayı hedefliyorlardı.
İşçiler Ankara'ya girer girmez gözaltına alındılar.