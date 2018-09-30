Yasa boğan ölüm! Düğün günü toprağa verildi

Olay, dün öğleden sonra Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gün önce Ezgi Kalkan ile nikâh kıyan inşaat mühendisi Veli Kalkan, gece yapılacak kına gecesine hazırlanırken apartmanın 8'inci katındaki dairelerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kalkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Kalkan’ın cenazesi, Nurdağı ilçesine bağlı İçerisu Mahallesi'ne getirildi. Düğün nedeniyle bayrak ve balonlarla süslenmiş olan baba evine getirilen Kalkan’ın cenazesinin geçişi sırasında anne Fatma ve yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından Veli Kalkan'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Güçlükle ayakta durabilen baba Mustafa Alkan, taziyeleri kabul ederken, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Cenazeye katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, aileye sabır diledi.