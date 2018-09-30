Fırtınayı bekleyen Trakya'ya yağmur hakim

Ege Denizi üzerinden gelmesi beklenen fırtınanın etkili olacağı tahmin edilen Tekirdağ'da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle, olası fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan'dan bilgi aldı. Albayrak, "Pazar günü saat 12.00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yine de her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz" dedi.

Tekirdağ'da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı'ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek'e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ'da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara demirledi.

EMNİYETTE İZİNLER KALDIRILDI

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, "Trafik şube, çevik kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız" diye konuştu.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMIYOR

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesinde balıkçılar 4 gündür hava muhalefeti nedeniyle balığa çıkamıyor. İlçede hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 30 balıkçı teknesi limana çekildi. 15 yıldır balıkçılık yapan Enes Süleymanoğlu, hava muhalefetinin etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür balığa çıkamıyoruz. Yunanistan'dan gelen hava dalgası nedeniyle deniz dalgalı. Marmara Denizi'nde bu yıl balık da çok zayıf. Havalar böyle giderse işimiz çok zor. Mazota gelen zamlar da belimizi bükmekte. Bir de buna bankalardan çektiğimiz krediler var. Artık devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

20 yıllık balıkçı Ersin Gültekin ise, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Bir de Marmara Denizi'nde yunus felaketi var. Balık ağının kilosu 66 lira olmuş. Bir ayda 10 veya 20 paket ağ almak zorunda kalıyoruz. Durumlarımız gün geçtikçe zorlanıyor. Destek bekliyoruz, mazot ucuzlasın. Biz bunu istiyoruz" dedi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE YAĞMUR

Fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de ise gün boyu aralıklarla hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Edirne Belediyesi'nden dün yapılan fırtına uyarısının ardından kentte esnaf ve vatandaşlar önlemlerini alırken, araçlar da güvenli bölgelere çekildi.

FIRTINA, ŞİDDETİYLE DEĞİL SÖYLEMİYLE ÇEŞMEYİ YIKTI

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen tropik fırtınanın en çok etkileyeceği yerlerden olacağı öngörülen İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde, her türlü önlem alındı. Yön değiştiren fırtınanın şiddeti değil, söylemi Çeşme'yi olumsuz etkiledi. Otellerdeki doluluk oranları, yüzde 30'a düşerken, sokaklar boş kaldı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Özellikle hafta sonları ilçemizde açık olan tüm oteller dolu olurdu ancak fırtına beklentisi, gelenleri engellediği gibi doluluklarımızı da tüketti. Bu da bizim için fırtına etkisi yarattı" dedi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan 'tropik fırtına'nın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ve belediyelerde tüm ekipmanla önlemler alınırken, personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınanın en çok etkileyeceği noktalardan birinin, İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesi olacağı açıklandı. Hem belediye yetkilileri hem esnaf hem de otel işletmecileri fırtınaya karşı hazırlık yaptı. Ege kıyılarına ulaşmadan yön değiştiren fırtınanın yıkıcı etkileri Çeşme'de yaşanmasa da ilçe esnafı, ekonomik olarak etkilendi. Sonbaharda faaliyet gösterilen çok sayıda otelde doluluk oranları, yüzde 30'a düşerkeni rezervasyonlar iptal edildi. Otel müşterileri de olası olumsuzlukları yaşamamak için ilçeyi terk etti. Bunun yanı sıra özellikle sonbaharda hafta sonları günlük ziyaretçilerin akınına uğrayan ilçe merkezi ile Alaçatı'da da sokaklar boş kaldı. Esnaf iş yerini açmadı, açanlar da az sayıdaki ziyaretçiye hizmet vermeye çalıştı.

'İŞLERİMİZ DİBE VURDU'

İlçedeki fırtına beklentisinden etkilenen, hediyelik eşya satışı yapan Orhan Gümüş, "Hafta sonu gelecek olan müşteriler gelmedi. Son 48 saatte herkesin dilinde kasırga var. Bu da işlerimizi maalesef durdurdu. İşleri hafta sonuna göre ayarlıyorduk, sezon sonu olmasına rağmen hareketli geçiyordu. Ancak kasırga söylentisi çıktıktan sonra işlerimiz tamamen dibe vurdu" diye konuştu.

Çeşme'nin işlek caddelerinden birinde iş yeri bulunan Rıdvan Kadayıfçı da "Elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Kum torbaları hazırladık, kanalizasyonları belediye açtı. Elimizden gelen buydu; ancak tüm bu söylentilerden insanlar korktu otellerinden çıkmadı. İnsanlarda psikolojik olarak etki yarattı. Gelecek olanlar da vazgeçti. Normal zamanda işlerimiz çok iyiydi. Birçok esnaf arkadaşımız, iş yerini bile açmadı" dedi.

'GELİR KAYBINA UĞRADIK'

İlçede fırtına söyleminden en çok etkilenen kesim olan otel yöneticilerinden Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, gelir kaybı yaşadıklarını belirterek, "Fırtına tahminleri yapıldıktan sonra bizler de yoğun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ancak fırtınayı görmedik görmekte istemiyoruz. Buna karşılık söylentiler, açıklamalar, sosyal medya üzerindeki algı operasyonuyla Çeşme ciddi bir zarar gördü. Rezervasyonlar iptal edildi. Müşterilerimiz gitti. Doluluklar yüzde 30'lara düştü. 1 haftalık rezervasyonlara etki edecek duruma geldi. Fırtına gerçekten Çeşme zarar verdi. Hafta sonları genellikle dolu oluyoruz ama şu andaki doluluklarımız yüzde 30, yani doluluk oranlarında yüzde 70 kayıp yaşadık. Fırtına bize gelmeden fırtına etkisi yarattı. Gelir kaybına uğradık" diye konuştu.

BAŞKAN DALGIÇ: SEFERBERLİK HALİNDEYİZ

Fırtına beklentisi nedeniyle personelin izinlerini kaldırdıklarını, tüm ekipmanla hazır beklediklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ise "Bütün veriler gerçekten ciddi bir fırtına ve yağıştan söz ediyordu. Çok şükür, bir şey olmadı. Yağmur yağdı ancak her zamanki gibi yağdı. Biz de bütün hazırlıklarımızı yaptık, belediye imkanlarıyla seferberlik halindeyiz. Kazasız atlatmayı bekliyoruz" dedi.

İZMİRLİ İŞLETMECİLERDEN FIRTINAYA KARŞI KUM TOBALI ÖNLEM

İzmir için yapılan 'tropik fırtına' uyarısı, günün her saati dolu olan Kordon'daki eğlence mekanlarının dün akşam boş kalmasına neden oldu. Hafta sonu kahvaltı için deniz kenarındaki mekanları tercih edenler de evlerine kapanınca işletmeciler, sabah ve akşam iş yapamadı. İşletme sahipleri, bir yandan müşteri çekmeye çalışırken diğer taraftan fırtına uyarıları nedeniyle olası su baskınlarına karşı mekanların önünü kum torbalarıyla kapattı. Barikatlı önlem, görenleri şaşırttı.

Günlerdir yapılan 'tropik fırtına' uyarıları, İzmirlilerin hafta sonunu evlerinde geçirmesine neden oldu. Kent sakinleri, kasırga oluşacağı endişesiyle evlerinde kalmayı tercih edince İzmir'de günün her saati kalabalık ve canlı olan Alsancak ile Kordon gibi yerler boş kaldı. En çok hafta sonu dolan mekanlara, cumartesi gecesi ve pazar sabahı müşteri gelmedi. İşletme sahipleri ise fırtına sonrası oluşması beklenen su baskınlarına karşı önlem aldı. Mekanların önleri, kum torbalarıyla kapatıldı. Özellikle kot farkı nedeniyle sorun yaşayan işletmecilerin, kum torbalarını üst üste dizmesi dikkat çekti.

İşletme yetkilisi Deniz Aras, yapılan uyarıların ardından önlem aldıklarını belirterek, "Uyarı yapıldı. İnsanlar da panik yaptı. Biz de kendimizce önlem aldık. Kum torbalarını getirdik, kapımızın önüne dizdik. Suyun yükselerek, işletmenin içerisine girmesini engellemeye çalıştık. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok; ama biz yine tedbirimizi alacağız" dedi.

İzmirlilerin fırtına uyarılarının ardından korktuğunu, bu nedenle mekanda cumartesi gecesi iş yapamadıklarını dile getiren Aras, sabah da kahvaltı için erkenden açtıkları işletmenin boş kaldığını söyledi.

'MÜŞTERİ KAYBI YAŞADIK'

İşletme sahiplerinden Turgut Duymuş da 'tropik fırtına' haberlerinin basında yer almasıyla kent sakinlerinin korkuya kapıldığını dile getirerek, "İnsanlar, kendi canını ve malını korumak için deniz kenarlarına inmedi. Bizim de mekanlarımız deniz kenarında, bu nedenle işsiz kaldık. Normal bir yağış olsa kimse korkmaz; ama insanlar afet olacağı endişesi ile dışarı çıkmıyor. İnsanların içine korku girdi" diye konuştu.

Kayhan Çilinger ise bir süredir fırtına geleceğine dair haberler olduğunu, bu nedenle işletmelerde hasar oluşmaması için önlem aldıklarını dile getirdi. Kasırga korkusu nedeniyle şu anda mekanın bomboş kaldığını kaydeden Çilinger, "Fırtınanın yaşanmaması güzel; fakat yapılan duyurular nedeniyle insanlar korktu. Çıkmadı dışarı. Bizim sabah kahvaltıya gelen, akşam da eğlenmeye gelen müşterilerimiz oluyor. Şimdi mekan bomboş. Çok etkilendik, öylece boş boş oturuyoruz" dedi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nin sakin olduğu gözlenirken, yağmur yağmamasını fırsat bilen bazı kişilerin Kordon'a geldiği görüldü. Sahilde balık tutan Süleyman Öztürk, "Biz de fırtına uyarılarını ciddiye alıyoruz ve ona göre de tedbirimizi alıyoruz" diye konuştu.