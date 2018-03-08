8 Mart 2018 00:58

Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı
Manisa’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı.

Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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