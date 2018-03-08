Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı.

Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.