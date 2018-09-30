Olay, dün gece Göçeri köyünde meydana geldi. Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı Yahya Zengin, dün gece ihbar üzerine geldiği bölgede arızayı gidermek için direğe çıktı. Çalıştığı sırada akıma kapılan işçi, direkten düşüp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası işçinin cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
30 Eylül 2018 13:59
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde, arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan 36 yaşındaki Yahya Zengin akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
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