Deniz 20 metre çekildi! Akyaka'da panik...

DHA/ Ula’da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011’in Haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’da, deniz suyu yaklaşık 20 metre çekildi. Çekilmeyi ilk defa görenler, deprem endişesi yaşarken, Akyakalılar ise bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Paniğe gerek olmadığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal, “Muğla birinci derecede deprem bölgesi. İl sınırları içerisinde Ula- Ören, Muğla- Yatağan, Karaova- Milas başta olmak üzere çok sayıda diri fay hatları bulunuyor. Sınırlı uzunlukta olan fay hatlarının büyük depremler oluşturması beklenmez. Girit ve Rodos’un güneyinde 4 bin metrelik çukur var. Buradan kaynaklı 1957’de Fethiye ilçesinde 7.1 ve 1926 yılında Kos Adası’nda 7.7 şiddetinde deprem oldu. Bu depremler Ege ve Akdeniz’de sahil şeridini etkileyecek tsunami oluşturabilir. Ancak Akyaka sahillerindeki deniz çekilmesi tamamen doğa olayı. Kimsenin panik yapmasına gerek yok.”